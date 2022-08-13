لطيفة العرفاوي: غيبوني لأني أيدت السيسي ولا علاقة لي بنادية عكاشة

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قالت الفنانة لطيفة العرفاوي في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" انه تم تغييبها من العروض والمهرجانات متابعة " المنظومة السابقة لازالت متغلغلة في وزارة الثقافة".وتابعت لطيفة العرفاوي " غيبوني لأني أيدت السيسي والنظام المصري واللجنة مشكوك فيها".وقالت لطيفة العرفاوي " الامر مسيس تماما ومشكلتي اني احب بلادي واحب رفع رايتها".وقالت لطيفة العرفاوي انه لا علاقة لها بنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس وانها التقتها مرة واحدة فقط في سفارة تونس في مصر.إلغاء العرضوقالت لطيفة أن وزيرة الثقافة اتصلت بها لتكون حاضرة في مهرجان قرطاج هذه السنة ثم تم إلغاء العرض، وفق تعبيرها.واوضحت العرفاوي أنها لا تعرف الأسباب ولا تريد معرفتها، مبينة انه تم الاتصال بها لإخبارها أن البرمجة قد تم إعدادها قبل الأتصال بها.هذا واشارت لطيفة العرفاوي إلى أن المسالة مُسيِسة مليار بالمائة، وفق توصيفها.وقالت المغنية إنه تم إلغاء عرضها رغم انها تنازلت وقبلت بسعر رمزي، مضيفة ان المسألة " وراءها أطراف معروفة لا تحب توجهاتها" دون ان تذكر اسماء.