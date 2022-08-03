اجتماع مجموعة "أوبك+" اليوم للحد من إنتاج النفط


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 07:18قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - تعقد دول مجموعة "أوبك+" اليوم الأربعاء سلسلة من الاجتماعات لتحديد معالم الاتفاق، الذي يهدف للحد من إنتاج النفط للدول المشاركة لشهر سبتمبر المقبل.


وفي المرحلة الأولى سيجتمع أعضاء لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" في الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي، وبناء على تحليل لسوق النفط العالمية سيقدمون توصية بشأن معدلات الإنتاج للشهر القادم.

وعقب ذلك في الساعة 11:30 بالتوقيت العالمي، ينطلق اجتماع لجميع رؤساء وفود الدول المشاركة في الاتفاق على شكل مؤتمر عبر الفيديو، والذين سيتخذون قرارا نهائيا بشأن مصير الصفقة لشهر سبتمبر المقبل.


وتترقب أسواق النفط نتائج الاجتماع ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوطات من احتمال زيادة الطلب على الخام ومخاوف من دخول اقتصادات كبرى في مرحلة الركود الاقتصادي الأمر الذي سيؤثر على الطلب.

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