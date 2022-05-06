نداء للتعقل

يا كل التونسيين، يا شعبا مسالما يرفض تأجيج لغة الحقد، ويترفع عن لغة التقاتل وإشعال الحطب، حتى في ذروة التأزم والغضب..يا كل التونسيين، هذه تونس بلدكم، ارضكم، وطنكم، شرفكم، عزتكم، خيمتكم، فيها ناسكم واهلكم، تاريخكم وذكرياتكم، فيها احلامكم وعائلاتكم، فلا تنجروا وراء من يريد بأيديكم إشعال البلد، بحجة وهم الاستنصار للشعب، فالنار لا قدر الله إن اندلعت فالكل سيحترق، واللهيب إن اشتعل يتمدد ولن ينطفأ..فلا تغتروا باصوات التفتين وحمالي الحطب، والتحريض على حرق مؤسسة أو مقر حزب...فالوطن اغلى من النفس والولد،، فقبل ان ترتموا بحسن نية او بلاهة او إيعازا تحت مربعات تأجيج وتوظيف الغضب، وتندمون يوم ما عاد ينفع الندم، فانظروا من حولكم مصائر بعض دول العرب، كيف صار جزء من شعوبها مرميون كالقوارير وكالتعب...عائلات باكملها اضحت متسولة في الغرب، تلك الانظمة الصخرية التي اعتمدت خطاب أبي لهب، فاصبحت اكثرية مواطنيها ضحايا وهوامش وشتات متناثرا بلا مأوى بلا كرامة وبلا وطن..مرميون مكسورين على الجسور على ألأرصفة وعالة على المجتمعات والامم..فقبل التحمس دون تفكير في النتائج في المصير ودون تبصر ووعي، تمعنوا في هذه المشاهد التي تدمي النفس والقلب..حفظ الله تونس وكل اهل البلد، من الحرائق وثقافة الحقد والتباغض والتآمر والفتن...