الفنان العراقي كاظم الساهر ينعى زوجته


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 18:54قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته عروبة الساهر، كما أعلن تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.

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ونعى الساهر عبر حساباته في "تويتر" و"إنستغرام" عروبة الساهر أم أولاده وسام وعمر.

وفي تغريدة عبر "تويتر" جاء في حساب الساهر أنه: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ".
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