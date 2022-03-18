رئيس ليتوانيا: 400 عسكري أمريكي وصلوا إلى أراضي الجمهورية

وكالات -

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وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قد وعد أثناء زيارته إلى العاصمة اللتوانية فيلنوس منذ أسبوع بأن بلاده سترسل إلى ليتوانيا 400 عسكري أمريكي إضافي، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو.