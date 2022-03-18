رئيس ليتوانيا: 400 عسكري أمريكي وصلوا إلى أراضي الجمهورية

الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا

Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 12:24قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - أعلن الرئيس الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، أن 400 عسكري أمريكي، وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإرسالهم إلى ليتوانيا، قد وصلوا إلى الجمهورية، مشيرا إلى احتمال توسيع العدد.

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وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قد وعد أثناء زيارته إلى العاصمة اللتوانية فيلنوس منذ أسبوع بأن بلاده سترسل إلى ليتوانيا 400 عسكري أمريكي إضافي، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو.

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