الأهلي المصري يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

حصد الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، السبت، عقب تغلبه على نظيره كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء بالمغرب.واستهل الطرفان المباراة بهدوء مع أفضلية نسبية للفريق الأهلي في الاستحواذ على الكرة والترابط بين الصفوف، لكن دون فرص حقيقية على مرمى الخصم.وعرفت الدقيقة 16 ظهور أول فرصة حقيقية في النهائي، عن طريق كرة قوية سددها الصربي ناركوفيتش وتصدى لها محمد الشناوي باقتدار.وجاء الرد من جانب الأهلي بعرضية متقنة أرسلها علي معلول باتجاه مرمى كايزر، لكن الحارس تدخل وأبعد الخطر قبل أن تصل الكرة لأحد المهاجمين.نقطة التحول في المباراة تمثلت بحالة الطرد التي تعرض لها هابي ماشيان، لاعب كايزر تشيفس، بعد تدخله العنيف على أكرم توفيق، في الدقيقة الثانية من الوقت البديل لعمر الشوط الأول.ونجح الأهلي في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه وبدأ الشوط الثاني مهاجما، ما أسفر عن هدف أحرزه المهاجم محمد شريف في الدقيقة 52، بعدما استثمر تمريرة رائعة من أكرم توفيق أسكنها الشباك بطريقة جميلة.السيطرة المطلقة للأهلي على مجريات اللعب مكّنت حامل اللقب من إضافة هدف ثان جاء عند الدقيقة 64 إثر كرة لا تُصد ولا تُرد سددها محمد مجدي أفشة من على حدود جزاء كايزر، عانقت شباك الحارس دانييل أكبيي.واستطاع الأهلي أن يُعزز تقدمه بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 72، بعد كرة طويلة من معلول وصلت إلى حسن الشحات ثم للشريف الذي قدم تمريرة بالكعب لزميله عمرو السولية ليضعها الأخير بحرفية داخل المرمى الجنوب إفريقي.الانتصار منح الأهلي لقبه العاشر في تاريخ المسابقة والثاني له على التوالي، معززا بذلك رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب القاري، موسعا الفارق مع جاره وغريمه الزمالك، وأيضا نادي مازيمبي الكونغولي، حيث توج كل منهما باللقب 5 مرات.وبهذا ضمن الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعدما شارك في النسخة الماضية في قطر ونجح في حصد المركز الثالث.كما أن الفوز بدوري الأبطال أعطى الأهلي فرصة الحفاظ على لقب كأس السوبر الإفريقي حيث سيواجه فريق الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.ونال الأهلي لقب السوبر الإفريقي في نسخته الأخيرة بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.