شهادة اللقاح الخاصة بالسفر تدخل حيز التنفيذ في أوروبا

الأناضول -



تمتاز الشهادة بأنها تحتوي معلومات تبرز نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص وما إذا كان أصيب بالفيروس وتعافى منه أو خضع لفحص سلبي

دخل حيز التنفيذ، الخميس، العمل بـ"شهادة اللقاح" التي أعدها الاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل السفر داخل حدوده في ظل تفشي وباء كورونا.ومع دخولها حيز التنفيذ، يجب على المسافرين إبراز شهادة اللقاح قبل ركوب الطائرات.وستكون الشهادة الممنوحة للمواطنين، ورقية أو رقمية، وستقدم لهم مجانا، كما أنها سارية المفعول 12 شهرا.وسيتمكن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، من الحصول على الشهادة، بهدف منع التمييز.وتمتاز الشهادة بأنها تحتوي معلومات تبرز نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص، وما إذا كان أصيب بالفيروس وتعافى منه، أو خضع لفحص سلبي.واللقاحات التي صدق عليها الاتحاد الأوروبي هي، فايزر ـ بيونتيك، وموديرنا، وأسترازنيكا، وجونسن آند جونسون.وستكون الشهادة معترفا بها في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى سويسرا وليشتنشتاين وآيسلندا والنرويج.