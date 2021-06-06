الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة ابنتهما ليليبت ديانا

الأناضول -

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، الأحد، ولادة ابنتهما ليليبت ديانا مونتباتن وندسور (لي لى) في 4 يونيو/ حزيران الجاري".قال متحدث باسم الأمير هاري وميغان، في تصريح صحفي، الأحد، إن "الزوجين رحبا بطفلتهما ليليبيت (لي لي) ديانا مونتباتن وندسور في الساعة 11:40 بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة بمستشفى سانتا باربرا الريفي بمدينة سانتا باربرا التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب وكالة أسوشيتد برس".وأضاف المتحدث "سُميت لي لي على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو ليليبت. تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا، لتكريم جدتها الراحلة، أميرة ويلز".وتابع: "الأم والطفلة بحالة صحية جيدة".كما أصدر الزوجان بيانًا، الأحد، كتبا فيه: "إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من أنحاء العالم، شكرًا لكم على لطفكم ودعمكم المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا".يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان لديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه أرشي هاريسون مونتباتن وندسور (ولد في العاصمة البريطانية لندن في مايو/ أيار 2019).