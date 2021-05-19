الخزانة الأمريكية تزيل السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

الأناضول -

الخرطوم / عادل عبد الرحيم - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن "دولا راعية للإرهاب"، برفع كافة القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الخرطوم.وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وزارة الخزانة الأمريكية نشرت "وثيقة رفع اسم السودان من القائمة"، لتفتح الباب أمام كل المعاملات البنكية والمالية.وقالت الوزارة إن هذا "القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة".وفي 14 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم بدء سريان قرار إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب".وأفادت الوكالة بأن قرار وزارة الخزانة يقضي برفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.وأفادت بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ الخميس، 20 مايو/ أيار الجاري، بعد نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي.ومنذ 1993، أدرجت واشنطن السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.