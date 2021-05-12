الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 500 هدفًا في غزة .. الفلسطينيون أطلقوا 850 صاروخًا نحو إسرائيل

الأناضول -

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 500 هدف في قطاع غزة منذ بداية عمليته العسكرية قبل يومين، والتي قال إنها تهدف إلى تحقيق 5 أهداف.وبالمقابل، فقد أشار في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول إلي إنه "تم اطلاق 850 صاروخًا نحو إسرائيل، منها 200 صاروخ سقطت داخل قطاع غزة".وقال "منذ بداية العملية تم استهداف نحو 500 هدف، كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات نشطاء حماس في منطقة الضفة الغربية".وأضاف "شهدت الليلة الماضية موجات كبيرة جدا من الغارات الجوية على أهداف حماس".وأعلن مواصلة الضربات الجوية لتحقيق 5 أهداف.وقال "أولًا: المباني متعددة الطوابق التي تستخدمها المنظمات وسنواصل العمل ضدها".وأضاف "ثانيًا، أهداف ومصالح تحت الأرض والقادم أعظم".وتابع "ثالثًا، القضاء على واستهداف كبار القادة، وفي هذا السياق تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد".وأكمل "رابعًا- راجمات الصواريخ تحت الأرض".وقال "خامسًا- منازل القادة الذين نزلوا الى تحت الأرض تم استهداف منازل مسؤولين كبار في الجناح العسكري لحماس.