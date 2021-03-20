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أولمبياد طوكيو بلا مشجعين أجانب

Publié le Samedi 20 Mars 2021 - 14:32 قراءة: 0 د, 24 ث
الأناضول - قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب للألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي تنظم في الصيف.

جاء ذلك بحسب وكالة أنباء "كيودو" نقلا عن اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية، السبت.


وقالت اللجنة إن منظمي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، قرروا، اليوم، أن الألعاب ستقام بدون مشجعين أجانب بسبب جائحة كورونا.

والألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة، منها ضعف القوى العضلية أو اختلال في الحركة نتيجة عجز في الأطراف مثل البتر وكذلك قصر القامة.

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