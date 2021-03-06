مصرع 6 أشخاص جراء فيضانات غربي الجزائر

الأناضول -

الجزائريون أدّوا، السبت، صلاة الاستسقاء في معظم مساجد البلاد، طلبا لنزول المطر المنقطع منذ يناير/ كانون ثاني الماضي..



لقي 6 أشخاص مصرعهم، السبت؛ جراء فيضانات في ولاية الشلف غربيّ الجزائر.وأفادت إدارة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن تقلبات جوية وتساقطات مطرية فجائية وغزيرة حدثت بولاية الشلف (غرب)، وتسببت بحدوث فيضانات.ووفق البيان، فقد جرفت مياه وادي مكناسة ببلدية الشلف 4 سيارات، مع تسجيل 6 وفيات (3 نساء ورجلين وطفل).وذكرت الحماية المدنية أن "هذه الحصيلة أولية"، لافتة إلى أن "عملية الإنقاذ والبحث عن ضحايا يحتمل أن يكون الوادي قد جرفهم، ما تزال مستمرة".وتسببت الفيضانات بإغلاق طريقين اثنين أمام حركة المرور بذات المنطقة، وتجري حاليا أشغال لإعادة فتحهما، حسب البيان.والسبت، أدّى الجزائريون صلاة الاستسقاء في معظم المساجد، بدعوة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طلبا لنزول المطر المنقطع منذ يناير/ كانون ثاني الماضي.وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تناقص منسوب العديد من السدود المائية في مناطق غربيّ ووسط البلاد.وأعلنت وزارة الموارد المائية، في 2 مارس/آذار الجاري، أن عددا من السدود (دون تحديد رقم) شهدت تراجعا حادا في منسوبها من المياه جراء شح الأمطار.وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي، خاصة زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.وتمتلك الجزائر 80 سدا مستغلا إضافة لـ10 محطات لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية.