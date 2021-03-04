برشلونة يعود بـ ريمونتادا ضد إشبيلية ويبلغ نهائي كأس الملك

ضمن برشلونة تواجده في نهائي كأس ملك إسبانيا عقب فوزه الكبير والمستحق على نظيره إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في إياب الدور نصف نهائي.أشعل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي أجواء المباراة مُبكرّا بإحرازه هدفًا لفريق برشلونة عند الدقيقة 12 من تسديدة قوية باغت بها دفاع وحارس مرمى إشبيلية.وكان برشلونة قريب من زيارة شباك خصمه في أكثر من مناسبة غير أن محاولات ليونيل ميسي وبيدري رودريغيز لم يُكتب لها النجاح أمام مرمى الأندلسيين.ونزل برشلونة أرض الملعب في الشوط الثاني بهجوم واسع، ممطرًا مرمى إشبيلية بوابل من الكرات أثمرت إحداها عن هدف ثان سجله المدافع جيرارد بيكيه في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن المباراة.وبهذه النتيجة لجأ الفريقان لشوطين إضافيين، إذ أن إشبيلية كان قد أنهى لقاء الذهاب على ملعبه فائزًا بهدفين نظيفين.وتمكن البلجيكي مارتن برايثوايت في الشوط الإضافي الأول من تسجيل هدف التأهل لصالح برشلونة برأسية جميلة.وينتظر برشلونة في المباراة النهائية المتأهل من لقاء إياب نصف النهائي الآخر بين ليفانتي و أتلتيك بلباو، الذي سيقام على ملعب الأول، الخميس.وكانت مواجهة الذهاب بين ليفانتي وبلباو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله على ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك.