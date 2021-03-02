الريال يفلت من السقوط أمام سوسييداد بهدف جونيورز

حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله لقاء ريال مدريد بضيفه ريال سوسييداد، الاثنين، في ختام الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وجاء الشوط الأول متكافئا هجوميا بين الطرفين، وشهد العديد من الفرص الخطيرة التي لم يكتب لها أن تهز شباك أي من الفريقين.وكثف ريال مدريد من هجماته مطلع الشوط الثاني في محاولة من الفريق الملكي لأخذ الأسبقية، لكن الأحداث جاءت عكسية بعدما نجح كريستيان بورتوغيز في وضع سوسييداد بالمقدمة بهدف أحرزه عند الدقيقة 55 برأسية جميلة.وضغط عناصر الريال بشكل مستمر على مناطق سوسييداد سعيًا لإدراك التعادل، وهو ما تحقق عبر البرازيلي فينيسيوس جونيورز، الذي تابع كرة عرضية أرسلها له زميله لوكاس فاسكيز وأسكنها الشباك، قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية المباراة.وبات في رصيد ريال مدريد 53 نقطة أبقته في المركز الثالث، في حين وصل ريال سوسييداد إلى النقطة 42 وظل خامسًا.