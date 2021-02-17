سفير الإمارات في إسرائيل يغرد بالعبرية والسفارة تدشن حسابها بتويتر

الأناضول -

غرد سفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة، مساء الأربعاء، بالعبرية معربا عن تطلعه إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون بين البلدين.وكتب آل خاجة في تغريدة بحسابه الجديد: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".وقال إنه يتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين "لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".في سياق متصل، أعلنت السفارة الإماراتية بتل أبيب، تدشين حسابها الرسمي على موقع تويتر، بتغريدات بالعربية والعبرية والإنجليزية.وقالت السفارة في أول تغريدة لها: "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر".وأضافت أنها تتطلع عبر حسابها إلى "تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة".وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب" إسرائيل في الخليج" التابع لها على تويتر وصول وفد من الخارجية الإماراتية إلى إسرائيل، لاختيار موقع إقامة أول سفارة لدولة خليجية في تل أبيب.والأحد، أعلنت أبوظبي، تعيين محمد محمود آل خاجة، أول سفير لها في إسرائيل.وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الإماراتية، مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل.وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال "إيتان نائيه" إلى العاصمة الإماراتية.ووقعت الإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.