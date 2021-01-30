مانشستر سيتي يُعزز صدارته بهدف في مرمى شيفيلد

تابع مانشستر سيتي خطه التصاعدي بانتصار جديد حققه على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفٍ وحيد، السبت، ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتحقق فوز السيتي الثالث عشر هذا الموسم، بفضل غابرييل خيسوس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة، بعد مجهود فردي رائع من فيران توريس اخترق خلاله دفاعات شيفيلد ثم مرر للمهاجم البرازيلي.وأصبح في رصيد مانشستر سيتي 43 نقطة ابتعد بها بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند ثمان نقاط في المركز العشرين والأخير.وفي نتائج أخرى، تغلب كريستال بالاس على وولفرهامبتون بهدفٍ دون مقابل، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء وست بروميتش ألبيون مع ضيفه فولهام.