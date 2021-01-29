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"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 19:15 قراءة: 0 د, 44 ث
الأناضول - بروكسل - أوصت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، بالموافقة على استخدام اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة في بيان، الجمعة، أنه يمكن استخدام اللقاح في تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما داخل الاتحاد.


وأوضحت أنه تم فحص نتائج 4 تجارب سريرية شملت 24 ألف شخص في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وبيّنت أن اللقاح آمن وفعّال لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وأكدت أن لقاح "أسترازينيكا" الذي يتم تقديمه على جرعتين بفاصل زمني من 4 إلى 12 أسبوعا، كان فعالًا بنسبة 60 ٪ في التجارب السريرية.

وأوضحت أن الغالبية العظمى من المشاركين في التجارب تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، مشيرة إلى عدم وجود بيانات كافية حتى الآن تظهر مدى فعالية اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

وبعد مصادقة مفوضية الاتحاد الأوروبي عليه سيكون "أسترازينيكا" ثالث لقاح يمكن استخدامه في دول التكتل، عقب لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا".

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