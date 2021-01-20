صحّة ليهم الأمريكان.. رئيسهم دائم الابتسامة ..

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 20:26 قراءة: 0 د, 20 ث
حياة بن يادم

صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يستهل يوم تنصيبه بزيارة الكنيسة تقديسا و احتراما لديانتهم ..


صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يقول سأدافع على الدستور و الديمقراطية..

صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يقول الديمقراطية انتصرت.. الديمقراطية لن تموت في بلدنا..

صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يقول هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات .. و سأكون رئيسا لكل الأمريكيين..

صحّة ليهم الأمريكان.. رئيسهم دائم الابتسامة..

و حديثنا قياس..


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