صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يستهل يوم تنصيبه بزيارة الكنيسة تقديسا و احتراما لديانتهم ..صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يقول سأدافع على الدستور و الديمقراطية..صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يقول الديمقراطية انتصرت.. الديمقراطية لن تموت في بلدنا..صحّة ليهم الأمريكان.. جو بايدن يقول هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات .. و سأكون رئيسا لكل الأمريكيين..صحّة ليهم الأمريكان.. رئيسهم دائم الابتسامة..و حديثنا قياس..