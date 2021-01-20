الأناضول - انتشر قرابة 25 ألف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في أرجاء واشنطن وبكثافة بمحيط الكونجرس استعدادًا لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بالإضافة لعناصر الخدمة السرية و"الاف بي آي".
تأهب أمني في واشنطن عشية تنصيب بايدن رئيساً
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