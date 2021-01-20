تأهب أمني في واشنطن عشية تنصيب بايدن رئيساً

الأناضول -

انتشر قرابة 25 ألف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في أرجاء واشنطن وبكثافة بمحيط الكونجرس استعدادًا لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بالإضافة لعناصر الخدمة السرية و"الاف بي آي".