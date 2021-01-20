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تأهب أمني في واشنطن عشية تنصيب بايدن رئيساً

Photp Mostapha Bassim/AA
Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 08:39 قراءة: 0 د, 11 ث
الأناضول - انتشر قرابة 25 ألف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في أرجاء واشنطن وبكثافة بمحيط الكونجرس استعدادًا لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بالإضافة لعناصر الخدمة السرية و"الاف بي آي".










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