   Malouf - موشحات  

ألمانيا تسجل 1129 وفاة في يوم واحد بـ«كورونا» لأول مرة

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 10:08 قراءة: 0 د, 51 ث
وكالات - سجّلت ألمانيا أكثر من ألف وفاة ناجمة عن فيروس «كورونا» في يوم واحد للمرة الأولى اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أيام من بدء حملة تطعيم للوقاية من الفيروس.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المُعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة، ليصل الإجمالي إلى مليون و687185.


وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم تنخفض أعداد الإصابة اليومية بشكل كبير منذ أن وافقت الولايات الألمانية، وعددها 16، في أوائل ديسمبر ، على الاستمرار في إغلاق المدارس ومعظم المتاجر والحانات حتى العاشر من يناير .

وقال عدد من السياسيين منهم هيلغه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من المحتمل تمديد القيود.

وجرى حتى الآن تطعيم نحو 42 ألف شخص معظمهم في دور الرعاية، حسبما أفاد معهد «روبرت كوخ».

وبدأت ألمانيا رسمياً حملة التطعيم للوقاية من «كورونا» يوم الأحد.

وتعتزم الحكومة توزيع أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح على السلطات الصحية المحلية بحلول نهاية العام ونحو 700 ألف أسبوعياً اعتباراً من يناير.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217843



En continu

Toutes les news

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 | 15 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:14 14:54 12:29 07:32 05:59
14°
 15° % 50 :الرطــوبة
تونــس
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-915°-815°-714°-713°-6
  • Avoirs en devises
    22872,0

  • (29 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,31586 DT        1$ =2,70956 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 dec)   2595,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة