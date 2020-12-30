ألمانيا تسجل 1129 وفاة في يوم واحد بـ«كورونا» لأول مرة

وكالات -

سجّلت ألمانيا أكثر من ألف وفاة ناجمة عن فيروس «كورونا» في يوم واحد للمرة الأولى اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أيام من بدء حملة تطعيم للوقاية من الفيروس.وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المُعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة، ليصل الإجمالي إلى مليون و687185.وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.ولم تنخفض أعداد الإصابة اليومية بشكل كبير منذ أن وافقت الولايات الألمانية، وعددها 16، في أوائل ديسمبر ، على الاستمرار في إغلاق المدارس ومعظم المتاجر والحانات حتى العاشر من يناير .وقال عدد من السياسيين منهم هيلغه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه من المحتمل تمديد القيود.وجرى حتى الآن تطعيم نحو 42 ألف شخص معظمهم في دور الرعاية، حسبما أفاد معهد «روبرت كوخ».وبدأت ألمانيا رسمياً حملة التطعيم للوقاية من «كورونا» يوم الأحد.وتعتزم الحكومة توزيع أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح على السلطات الصحية المحلية بحلول نهاية العام ونحو 700 ألف أسبوعياً اعتباراً من يناير.