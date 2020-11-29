ميلان يعزز صدارته بثنائية في شباك فيورنتينا

الأناضول -

تغلب ميلان على مضيفه فيورنتينا بهدفين دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وفرض ميلان أفضليته على أرض الملعب، وتمكن من التقدم بهدف سجله المدافع أليسيو رومانيولي عند الدقيقة 17، من رأسية متقنة.وتحصل ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 27، أحرز منها الإيفواري فرانك كيسي ثاني الأهداف، وعليه انتهت أحداث المباراة.وبذلك عزز ميلان موقعه في صدارة الترتيب، بعدما رفع الفريق رصيده إلى النقطة 23، فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.