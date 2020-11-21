الصين: ملتزمون بتوفير لقاح كورونا للدول النامية بتكلفة منخفضة

الأناضول -

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، إن بلاده ملتزمة بمساعدة ودعم الدول النامية، لتوفير لقاحات لمواجهة "كورونا" بتكلفة منخفضة.وأضاف "شي" في كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية، "أن الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم استخدامه كما يمكنهم تحمل تكلفته".وشدد على أن الصين تدعم بفعالية، التعاون الدولي للقاح فيروس كورونا.وأكد على أن بلاده انضمت إلى مجموعة "خطة تنفيذ لقاح فيروس كورونا"، وأنها مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.وانطلقت السبت، أعمال قمة الدورة الـ 15 لمجموعة العشرين على مستوى القادة، برئاسة السعودية؛ إذ تعقد اجتماعات الدورة الحالية افتراضيا، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.من جهة أخرى، شدد "شي" على ضرورة حماية النظام التجاري متعدد الأطراف بقوة، ودعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز فعاليتها وسلطتها، وتعزيز التجارة الحرة، ومعارضة الأحادية والحمائية.واعتبارا من يونيو/ حزيران 2018، عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين نتيجة رسوم متبادلة على السلع بدأتها واشنطن.