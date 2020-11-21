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الصين: ملتزمون بتوفير لقاح كورونا للدول النامية بتكلفة منخفضة

Photo credits xinhuanet
Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 19:29 قراءة: 0 د, 50 ث
الأناضول - الرياض/ طارق خالد - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، إن بلاده ملتزمة بمساعدة ودعم الدول النامية، لتوفير لقاحات لمواجهة "كورونا" بتكلفة منخفضة.

وأضاف "شي" في كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية، "أن الصين ستسعى جاهدة لجعل اللقاحات منتجا عاما، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم استخدامه كما يمكنهم تحمل تكلفته".


وشدد على أن الصين تدعم بفعالية، التعاون الدولي للقاح فيروس كورونا.

وأكد على أن بلاده انضمت إلى مجموعة "خطة تنفيذ لقاح فيروس كورونا"، وأنها مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل تطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

وانطلقت السبت، أعمال قمة الدورة الـ 15 لمجموعة العشرين على مستوى القادة، برئاسة السعودية؛ إذ تعقد اجتماعات الدورة الحالية افتراضيا، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا.

من جهة أخرى، شدد "شي" على ضرورة حماية النظام التجاري متعدد الأطراف بقوة، ودعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز فعاليتها وسلطتها، وتعزيز التجارة الحرة، ومعارضة الأحادية والحمائية.

واعتبارا من يونيو/ حزيران 2018، عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين نتيجة رسوم متبادلة على السلع بدأتها واشنطن.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215470

Slimene  (France)  |Samedi 21 Novembre 2020 à 23h 30m |           
@ Oceanus.Les pays qui créent Les vaccins,les médicaments,les scanners,les irm...sont les mêmes qui construisent les Airbus et le Bœings.Ce sont les sociétés modernes tournées vers le travail et pas vers les dogmes et les religions!

Oceanus  ()  |Samedi 21 Novembre 2020 à 22h 01m |           
La guerre des vaccins a commence.ou est le vaccin arabe et pourquoi on na meme pas pense a essayer de le creer alors qu il y a beaucoup d argent dans ce monde.malheureusement nous sommes devenu tres arrieres.



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