نعم لحوار وطني تحت اشراف رئيس الجمهورية يفرز برنامجا و حكومة للانقاذ

الحكومة الحالية التي مرت رغم اعتراض رئيس الجمهورية على رئيسها و التي ارتكبت خطأ سياسيا فادحا أثر الاتفاق مع معتصمي الكامور قبل فتح الفانا مما انجر عنه توخي نفس أسلوب لي الذراع في عديد جهات الجمهورية ،هذا من دون الحديث عن الفراغ المتواصل على رأس وزارة الثقافة و التعاطي العشوائي مع وباء الكورونا و فضيحة الميزانية التكميلية و كيفية التعاطي مع البنك المركزي التونسي ...هاته الحكومة التي لا تملك برنامجا واضح المعالم يحظى باجماع واسع و التي لم تستطع أن تكسب ثقة الشعب و الرأي العام ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تواصل المشوار أملا في انقاذ الاقتصاد و البلاد و العباد .لا مفر اليوم من حوار وطني جامع ، يفرز برنامجا توافقيا بين الأطراف و القوى السياسية الرئيسية و كذلك المنظمات الوطنية الكبرى ،برنامج تطبقه حكومة تحظى باجماع واسع ، ترأسها شخصية سياسية و أكرر سياسية ، تملك من الثقافة و الرؤية و الحنكة السياسية و من الشجاعة و النزاهة و الجرأة ، ما يقطع مع الضبابية و التردد و الأيادي المرتعشة ،حكومة تأخذ الحكم بقوة و تفرض الانضباط و سلطة القانون منذ اللحظة الأولى ،حكومة الولاء للوطن لاغير ،الآن و ليس غدا .