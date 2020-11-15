رئيس أرمينيا يبحث في أبو ظبي اتفاق "قره باغ"

الأناضول -

بحث رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، استقبل سركيسيان، الذي بدأ الأحد زيارة رسمية غير محددة المدة للبلاد.وأضافت أن الطرفين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية وتطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا والقوقاز".ونقلت الوكالة عن ولي عهد أبوظبي "دعم ‏الإمارات لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، متمنيا أن يكون "خطوة نحو سلام دائم ومستقر يطوي صفحة الصراع".وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن إثرها من استعادة السيطرة على 5 مدن، آخرها شوشة، و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.