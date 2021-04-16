عالميا...وفيات كورونا تصل 3 ملايين

الأناضول -

وصل عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين شخص.وبحسب موقع وورلدميتر المتخصص بالمعطيات المتعلقة حول فيروس كورونا، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل وفيات بـ 578 ألفا و993، ثم البرازيل لـ 365 ألفا و954، فالمكسيك بـ 211 ألفا و213.وسجلت الهند 174 ألفا و335 وفاة بفيروس كورونا في المرتبة الرابعة عالميا ثم بريطانيا بـ 127 ألفا و191، فإيطاليا بـ 115 ألفاً و937 وروسيا بـ 104 آلاف و398 ثم فرنسا بـ 100 ألف و73 وألمانيا بـ 80 ألف و141، ثم إسبانيا بـ 76 ألفا و882 وفاة,وسجلت تركيا حتى 15 نيسان/أبريل الجاري 35 ألفا و31 وفاة.وانتشر فيروس كورونا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية العام 2019، في أكثر من 200 دولة، متسببا بإصابة 139 مليونا و710 آلاف و707، تعافى منهم 118 مليونا و763 ألفا و479، وتوفي 3 ملايين شخص.فيما يخضع 17 مليونا و910 آلاف و479 مريضا حول العالم للعلاج.