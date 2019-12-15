Dimanche 15 Decembre 2019
طارق عمراني
اشاعات تحاك من هنا و هناك حول رئيس الجمهورية
اشاعات تمجده و تنسب له بطولات وهمية
و أخرى موجهة ضده
في المقابل... قصر قرطاج في سبات اعلامي عميق ببرود مريب
قبل أيام... نشر موقع اذاعة موزاييك خبرا مفاده اعتزام رئيس الجمهورية الاعلان عن مبادرة سياسية يوم 17 ديسمبر كتعبيرة منه عن عدم رضاه عن مسار تشكيل الحكومة، و اعتبرت موزاييك أن الخبر من مصادر موثوقة مقربة من رئيس الجمهورية... المستشارة المكلفة بالاتصال في قصر قرطاج رشيدة النيفر و بعد أيام من رواج الاشاعة بحيث اصبحت حقيقة ثابتة تخرج اليوم و تكذّب هذه الادعاءات في حوار لها مع جريدة المغرب...
قبل يوم... راجت أخبار من مصادر وصفتها وسائل الاعلام بالموثوقة و القريبة من دوائر قيس سعيد عن إزالة الأخير لصور و تماثيل بورقيبة من داخل القصر و حتي محيطه، و منذ ساعة تقريبا تنشر السيدة النيفر منشورا علي صفحتها الشخصية بالفايسبوك تنفي فيها هذا الخبر...
مؤسسة رئاسة الجمهورية للأسف أصبحت معزولة تنسج حولها الاشاعات بشكل أسطوري و الصفحة الرسمية لاتحرك ساكنا بإستثناء نشر النشاط الرئاسي البروتوكولي بأخطاء بدائية....مع تفاعل محتشم من المستشارة الاعلامية....
على رئيس الجمهورية الذي انتخبه قرابة 3 مليون ناخب ان يعي أن الاشاعات من شأنها أن تمس من الأمن القومي للبلاد و خاصة إذا تجرأت على مؤسسة سيادية بحجم رئاسة الجمهورية و المريب أن مصادر الاشاعات هي صفحات و شخصيات بالفعل كانت محرك حملة قيس سعيد الرئاسية و هو ما يعني بأن الرئيس إما عاجز أو معزول عن العالم الخارجي أو مغيّب..
من جهة أخرى مشروع سياسي بصدد التشكل و يحمل من الأسماء "حراك 13 أكتوبر" في إشارة لتاريخ انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية و بقيادة شخصيات هندست كل تحركات الحملة الانتخابية و يراهن على الحاصل الانتخابي للرئيس و يزعم بأنه مشروعه السياسي بالترويج له إعلاميا و ميدانيا دون أن نعرف موقف رئيس الجمهورية الذي راهن على إستقلاليته الحزبية و غازل الجماهير بعبارته الشهيرة "عشت و سأموت مستقلا و ان كان هناك حزب انتمي اليه فهو الشعب التونسي"....
بعد قرابة 60 يوما من تنصيبه رئيسا للجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة و أمام النزيف "الكلامي" الحاد الذي تعيشه البلاد و مصدره صفحات محسوبة على حملته الانتخابية و شخصيات تدعي قربها من رئيس الجمهورية يبدو ان الوقت قد حان حتى يعرف الرأي العام مصادر المعلومة الرسمية حتى تتضح الرؤية و ينقشع ضباب الغموض الذي يخيم حول قصر قرطاج و ساكنه...
اشاعات تحاك من هنا و هناك حول رئيس الجمهورية
اشاعات تمجده و تنسب له بطولات وهمية
و أخرى موجهة ضده
في المقابل... قصر قرطاج في سبات اعلامي عميق ببرود مريب
قبل أيام... نشر موقع اذاعة موزاييك خبرا مفاده اعتزام رئيس الجمهورية الاعلان عن مبادرة سياسية يوم 17 ديسمبر كتعبيرة منه عن عدم رضاه عن مسار تشكيل الحكومة، و اعتبرت موزاييك أن الخبر من مصادر موثوقة مقربة من رئيس الجمهورية... المستشارة المكلفة بالاتصال في قصر قرطاج رشيدة النيفر و بعد أيام من رواج الاشاعة بحيث اصبحت حقيقة ثابتة تخرج اليوم و تكذّب هذه الادعاءات في حوار لها مع جريدة المغرب...
قبل يوم... راجت أخبار من مصادر وصفتها وسائل الاعلام بالموثوقة و القريبة من دوائر قيس سعيد عن إزالة الأخير لصور و تماثيل بورقيبة من داخل القصر و حتي محيطه، و منذ ساعة تقريبا تنشر السيدة النيفر منشورا علي صفحتها الشخصية بالفايسبوك تنفي فيها هذا الخبر...
مؤسسة رئاسة الجمهورية للأسف أصبحت معزولة تنسج حولها الاشاعات بشكل أسطوري و الصفحة الرسمية لاتحرك ساكنا بإستثناء نشر النشاط الرئاسي البروتوكولي بأخطاء بدائية....مع تفاعل محتشم من المستشارة الاعلامية....
على رئيس الجمهورية الذي انتخبه قرابة 3 مليون ناخب ان يعي أن الاشاعات من شأنها أن تمس من الأمن القومي للبلاد و خاصة إذا تجرأت على مؤسسة سيادية بحجم رئاسة الجمهورية و المريب أن مصادر الاشاعات هي صفحات و شخصيات بالفعل كانت محرك حملة قيس سعيد الرئاسية و هو ما يعني بأن الرئيس إما عاجز أو معزول عن العالم الخارجي أو مغيّب..
من جهة أخرى مشروع سياسي بصدد التشكل و يحمل من الأسماء "حراك 13 أكتوبر" في إشارة لتاريخ انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية و بقيادة شخصيات هندست كل تحركات الحملة الانتخابية و يراهن على الحاصل الانتخابي للرئيس و يزعم بأنه مشروعه السياسي بالترويج له إعلاميا و ميدانيا دون أن نعرف موقف رئيس الجمهورية الذي راهن على إستقلاليته الحزبية و غازل الجماهير بعبارته الشهيرة "عشت و سأموت مستقلا و ان كان هناك حزب انتمي اليه فهو الشعب التونسي"....
بعد قرابة 60 يوما من تنصيبه رئيسا للجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة و أمام النزيف "الكلامي" الحاد الذي تعيشه البلاد و مصدره صفحات محسوبة على حملته الانتخابية و شخصيات تدعي قربها من رئيس الجمهورية يبدو ان الوقت قد حان حتى يعرف الرأي العام مصادر المعلومة الرسمية حتى تتضح الرؤية و ينقشع ضباب الغموض الذي يخيم حول قصر قرطاج و ساكنه...
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Par:karimyousef (France )
Sur: الزرقوني مهاجما قيس سعيد: تتفكر يا قيس وقت خذيت الباك و عندك منحة 30 دينار، هذيكا من عند بورقيبة