Radio Babnet Tunisie On Air: Omar Khayrat - Fatima  

قصر قرطاج في سبات اعلامي عميق ببرود مريب

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
طارق عمراني

اشاعات تحاك من هنا و هناك حول رئيس الجمهورية
اشاعات تمجده و تنسب له بطولات وهمية

و أخرى موجهة ضده
في المقابل... قصر قرطاج في سبات اعلامي عميق ببرود مريب

قبل أيام... نشر موقع اذاعة موزاييك خبرا مفاده اعتزام رئيس الجمهورية الاعلان عن مبادرة سياسية يوم 17 ديسمبر كتعبيرة منه عن عدم رضاه عن مسار تشكيل الحكومة، و اعتبرت موزاييك أن الخبر من مصادر موثوقة مقربة من رئيس الجمهورية... المستشارة المكلفة بالاتصال في قصر قرطاج رشيدة النيفر و بعد أيام من رواج الاشاعة بحيث اصبحت حقيقة ثابتة تخرج اليوم و تكذّب هذه الادعاءات في حوار لها مع جريدة المغرب...

قبل يوم... راجت أخبار من مصادر وصفتها وسائل الاعلام بالموثوقة و القريبة من دوائر قيس سعيد عن إزالة الأخير لصور و تماثيل بورقيبة من داخل القصر و حتي محيطه، و منذ ساعة تقريبا تنشر السيدة النيفر منشورا علي صفحتها الشخصية بالفايسبوك تنفي فيها هذا الخبر...

مؤسسة رئاسة الجمهورية للأسف أصبحت معزولة تنسج حولها الاشاعات بشكل أسطوري و الصفحة الرسمية لاتحرك ساكنا بإستثناء نشر النشاط الرئاسي البروتوكولي بأخطاء بدائية....مع تفاعل محتشم من المستشارة الاعلامية....

على رئيس الجمهورية الذي انتخبه قرابة 3 مليون ناخب ان يعي أن الاشاعات من شأنها أن تمس من الأمن القومي للبلاد و خاصة إذا تجرأت على مؤسسة سيادية بحجم رئاسة الجمهورية و المريب أن مصادر الاشاعات هي صفحات و شخصيات بالفعل كانت محرك حملة قيس سعيد الرئاسية و هو ما يعني بأن الرئيس إما عاجز أو معزول عن العالم الخارجي أو مغيّب..

من جهة أخرى مشروع سياسي بصدد التشكل و يحمل من الأسماء "حراك 13 أكتوبر" في إشارة لتاريخ انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية و بقيادة شخصيات هندست كل تحركات الحملة الانتخابية و يراهن على الحاصل الانتخابي للرئيس و يزعم بأنه مشروعه السياسي بالترويج له إعلاميا و ميدانيا دون أن نعرف موقف رئيس الجمهورية الذي راهن على إستقلاليته الحزبية و غازل الجماهير بعبارته الشهيرة "عشت و سأموت مستقلا و ان كان هناك حزب انتمي اليه فهو الشعب التونسي"....

بعد قرابة 60 يوما من تنصيبه رئيسا للجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة و أمام النزيف "الكلامي" الحاد الذي تعيشه البلاد و مصدره صفحات محسوبة على حملته الانتخابية و شخصيات تدعي قربها من رئيس الجمهورية يبدو ان الوقت قد حان حتى يعرف الرأي العام مصادر المعلومة الرسمية حتى تتضح الرؤية و ينقشع ضباب الغموض الذي يخيم حول قصر قرطاج و ساكنه...

  
  
     
  

festival-325449e3c0ff25c709d22e7d656a2673-2019-12-15 20:56:57






0 de 0 commentaires pour l'article 194439



En continu

الأحد 15 ديسمبر 2019 | 18 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
12°
 12° % 100 :الرطــوبة
تونــس 12°
0.86 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
12°-1223°-1220°-1518°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576441829|194439 6539|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires