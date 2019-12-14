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مقتل شخص وإصابة خمسة على الأقل بجروح إثر رياح عاتية ضربت جنوب فرنسا

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
فرانس 24 - لقي رجل مصرعه وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح وتم إجلاء حوالي 600 شخص في جنوب غرب فرنسا، إثر رياح عاتية ضربت ليل الخميس الجمعة الساحل المطل على المحيط الأطلسي ومناطق داخلية، حسبما أعلنت السلطات.

وأعلنت فرق الإطفاء أن سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاما لقي مصرعه ظهر الجمعة على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.




وأفادت فرق الإطفاء أيضا بأن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم، في حين عمدت السلطات في "إجراء احترازي" إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع متعرجات نهرية على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية وقوع فيضانات طمي صباح السبت.

وفي قرية بيريوراد شاهد مصور السيول وقد اجتاحت عددا من المنازل.

ودعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغاء هذه الفعاليات.

وليل الخميس الجمعة، حين كانت ذروة الأحوال الجوية السيئة، انقطع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل في هذه المناطق.

ووضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات.

وقالت السلطات إن رياحا تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة ضربت جزيرة كورسيكا (جنوب) في البحر المتوسط.

فرانس 24/ أ ف ب

  
  
     
  

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