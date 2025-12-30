قفصة: تدشين ناديين للشباب الريفي بمنطقي ماجورة والبهلولة بمعتمديتي السند وزانوش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953f074684e32.40585912_iefghnloqkmjp.jpg width=100 align=left border=0>



اشرف والي قفصة سليم فروجة اليوم الثلاثاء على تدشين،ناديين للشباب الريفي بكل من منطقتي ماجورة بمعتمدية السند والبهلولة بمعتمدية زانوش وذلك بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من أهالي المنطقتين و ممثلين عن المجالس المحلية بالجهةوأفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة رفيق بن عامر ، بأن هذين المشروعين كان معطلين منذ سنة 2019 حيث لم يتم تجهيزهما بالمعدات اللازمة، مشيرا إلى أن هذين الناديين للشباب الريفي يضمّان مرافق وفضاءات متنوعة، من بينها قاعة للأنشطة الإلكترونية والإعلامية والرياضية.



واضاف رفيق بن عامر في تصريح ل"وات"، أن افتتاح ناديين للشباب الريفي بكل من منطقتي ماجورة والبهلولة يتنزل في إطار الإحاطة بالشباب وتأطيرهم، خاصة بالمناطق الريفية ذات الأولوية وذلك من خلال تنظيم عدد من الأنشطة المتنوعة الشبابية والرياضية والترفيهية مبينا أن مصالح المندوبية ستعمل على تطوير هذه النوادي وتحويلها إلى دور شباب تستجيب لانتظارات واحتياجات أبناء هذه المناطق.

وذكر رفيق بن عامر أن إنجاز هذين المشروعين هو ثمرة حرص السلطة الجهوية على استكمال المشاريع العمومية المعطّلة وإدخالها حيّز الاستغلال الفعلي في الآجال المحددة، بما يعزّز البنية التحتية الشبابية بالجهة، لافتا إلى أنّه سيتم في قادم الأيام تدشين عدد من نوادي الشباب الأخرى التي شارفت أشغالها على الانتهاء، من بينها نادي الشباب الريفي بمنطقة عبد الصادق التابعة لمعتمدية زانوش ونادي الشباب السوينية بمعتمدية سيدي عيش على أن تستكمل تهيئة بقية النوادي وتجهيزها وتعيين الإطارات المختصة لتأطير روادها من شباب المنطقة.