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للعام التاسع على التوالي.. فوربس تختار ميركل أقوى امرأة في العالم

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
وكالات - اختارت مجلة فوربس الأمريكية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كأقوى شخصية للعام التاسع على التوالي.

وجاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على رأس قائمة أقوى امرأة في العالم خلال العام 2019، حيث جاء خلفها كلا من كريستين لاجارد، مديرة عام صندوق النقد الدولى، ونانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي.


أثنت المجلة على ميركل بسبب وقوفها أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسة "الباب المفتوح" الخاصة باللاجئين التي شهدت دخول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى البلاد وسط أزمة المهاجرين عام 2015.

وتتولى أنجيلا ميركل، منصب المستشارية منذ عام 2005، حيث قررت أن تكون هذه الفترة هي الأخيرة لها في المنصب، الأهم بألمانيا.

ويتم الترحيب بها غالبًا كقائدة فعلية للاتحاد الأوروبي وحتى كزعيم للعالم الحر.

  
  
     
  

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