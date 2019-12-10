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السعودية تخصص 18 بالمئة من موازنة 2020 للإنفاق العسكري بقيمة 48.5 مليار دولار

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - خصصت الحكومة السعودية، 18 بالمئة من موازنتها للعام المقبل، للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، متراجعا 5 بالمئة عن 2019، البالغ 51 مليار دولار.

وبحسب وثيقة الموازنة الصادر عن وزارة المالية، الإثنين، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم وقبل قطاع الصحة.


وخصصت الموازنة السعودية 19 بالمئة من الإنفاق للتعليم، بقيمة 51.5 مليار دولار، و16 بالمئة للصحة بـ44.5 مليار دولار.

وأعلنت السعودية، الإثنين، موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019) ، مقابل إيرادات بـ 222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

  
  
     
  

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