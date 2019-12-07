هيبة الدولة ،،، الفريضة السياسية الغائبة

Samedi 07 Decembre 2019
بقلم / منجي باكير
عندما يصبح المشهد السياسي غوغائيا ، يصبح أصحاب القرار فيه غير قادرين على ادارة الشأن العام بمرجعية و صلاحيات مؤسسات الدولة فتتسلق طفيليات السياسة لعمارة و تشغيل هذا المشهد تشغيلا اعتباطيا مصلحيا ، عندها تختلط أوراق المسار و تغيب المصالح الوطنية و تُسخّر ادوات السلطة لضرب الخصوم السياسيين و اختلاق الافتراءات و تجييش الإعلام و تسريب الإشاعات و الاتهامات .
عندما يتوارى ( الجلاد ) خلف كليشيات يصنعها و لا يصدقها الا هو ضربا لاستحقاقات الثورة و جذبا إلى الوراء ، عندما تتعطل دواليب عمل الدولة و تستباح آليات عملها لصالح مجموعة تصرح برفضها لدستور الثورة و تمجد الدكتاتورية المدحورة بكل وقاحة و صفاقة ، و لا تفعل القوانين الرادعة لوقف هكذا مهزلة كبرى ...
طبعا ، تضيع هيبة الدولة و ناموس السلطة ، حيث أن دواليب السلطة تكون في أتعس أحوالها تعبث بها رويبضات القوم الذين يتربصون الفرص لارضاء شهواتهم و شفاء غروراتهم و تنفيس عُقدهم لا يثنيهم عن ذلك ما يسببونه من أضرار عاجلة و آجلة للوطن فهم لا تحكمهم أخلاقيات السياسة و لا يقدّرون الأمور حقّ قدرها ....
عندما يصبح المشهد السياسي غوغائيا ، يصبح أصحاب القرار فيه غير قادرين على ادارة الشأن العام بمرجعية و صلاحيات مؤسسات الدولة فتتسلق طفيليات السياسة لعمارة و تشغيل هذا المشهد تشغيلا اعتباطيا مصلحيا ، عندها تختلط أوراق المسار و تغيب المصالح الوطنية و تُسخّر ادوات السلطة لضرب الخصوم السياسيين و اختلاق الافتراءات و تجييش الإعلام و تسريب الإشاعات و الاتهامات .
عندما يتوارى ( الجلاد ) خلف كليشيات يصنعها و لا يصدقها الا هو ضربا لاستحقاقات الثورة و جذبا إلى الوراء ، عندما تتعطل دواليب عمل الدولة و تستباح آليات عملها لصالح مجموعة تصرح برفضها لدستور الثورة و تمجد الدكتاتورية المدحورة بكل وقاحة و صفاقة ، و لا تفعل القوانين الرادعة لوقف هكذا مهزلة كبرى ...
طبعا ، تضيع هيبة الدولة و ناموس السلطة ، حيث أن دواليب السلطة تكون في أتعس أحوالها تعبث بها رويبضات القوم الذين يتربصون الفرص لارضاء شهواتهم و شفاء غروراتهم و تنفيس عُقدهم لا يثنيهم عن ذلك ما يسببونه من أضرار عاجلة و آجلة للوطن فهم لا تحكمهم أخلاقيات السياسة و لا يقدّرون الأمور حقّ قدرها ....
En continu
- Hier 18:27 إطلاق سراح 'كلاي بي بي جي'..
- Hier 11:18 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:11 صورة اليوم: حفرة ''تبتلع'' سيارة اجرة
- Hier 11:02 الى متى هذا الاستهتار بموارد الدولة ؟
- Hier 10:11 مواطن بلا عنوان
- Hier 09:38 منبر الجمعة / كلام في الخطبة المنبرية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:18
|05:46
|
12°
|21°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-12
|19°-12
|18°-12
|14°-12
|16°-11
Follow @babnet_Tunisie
(117 808) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 201) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 540) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 931) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 292) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 427) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 064) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 767) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 098) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 865) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 855) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 915) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 838) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 216) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 282) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 139) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 846) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 708) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 309) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 505) فيديو لأمني يحذّر من عمليات إرهابي
Par:mohamedwalid (United Kingdom )
Sur: الديوانة التونسية تنفي رفض تسريح بضائع موجهة إلى الأعمال الخيرية