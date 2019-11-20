في تحقيق عزل ترامب - دبلوماسي أمريكي: ترامب سعى لاستخدام نفوذه لمصلحته السياسية

Mercredi 20 Novembre 2019



الأناضول

قال غوردون سوندلاند سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن "الرئيس دونالد ترامب سعى لاستخدام نفوذه لتحقيق مصالح سياسية شخصية".وأضاف سوندلاند، في شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ضمن التحقيق بشأن عزل ترامب، إن الرئيس الأمريكي "أعد مخططا للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق يتعلق بخصمه السياسي جو بايدن".وتابع قائلاً "نحن نتبع أوامر الرئيس"، مضيفا، أن ترامب "قاد حملة ضغط على أوكرانيا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ونائب الرئيس مايك بنس".وأوضح: "كانت هناك مقايضة واضحة على جعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا مرهونة بقيام الرئيس فولوديمير زيلانسكي يفتح تحقيق بشأن بايدن".يشار إلى أن سوندلاند من الأسماء البارزة التي وردت في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن ترامب.ويتّهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.وفي محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب من زيلينسكي "التدقيق" بشأن جو بايدن، ونجله هانتر.وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.