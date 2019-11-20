في تحقيق عزل ترامب - دبلوماسي أمريكي: ترامب سعى لاستخدام نفوذه لمصلحته السياسية

Mercredi 20 Novembre 2019
الأناضول - نيويورك/ جيمس رينل - قال غوردون سوندلاند سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن "الرئيس دونالد ترامب سعى لاستخدام نفوذه لتحقيق مصالح سياسية شخصية".
وأضاف سوندلاند، في شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ضمن التحقيق بشأن عزل ترامب، إن الرئيس الأمريكي "أعد مخططا للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق يتعلق بخصمه السياسي جو بايدن".
وتابع قائلاً "نحن نتبع أوامر الرئيس"، مضيفا، أن ترامب "قاد حملة ضغط على أوكرانيا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ونائب الرئيس مايك بنس".
وأوضح: "كانت هناك مقايضة واضحة على جعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا مرهونة بقيام الرئيس فولوديمير زيلانسكي يفتح تحقيق بشأن بايدن".
يشار إلى أن سوندلاند من الأسماء البارزة التي وردت في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن ترامب.
ويتّهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.
وفي محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب من زيلينسكي "التدقيق" بشأن جو بايدن، ونجله هانتر.
وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.
وأضاف سوندلاند، في شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب ضمن التحقيق بشأن عزل ترامب، إن الرئيس الأمريكي "أعد مخططا للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق يتعلق بخصمه السياسي جو بايدن".
وتابع قائلاً "نحن نتبع أوامر الرئيس"، مضيفا، أن ترامب "قاد حملة ضغط على أوكرانيا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ونائب الرئيس مايك بنس".
وأوضح: "كانت هناك مقايضة واضحة على جعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا مرهونة بقيام الرئيس فولوديمير زيلانسكي يفتح تحقيق بشأن بايدن".
يشار إلى أن سوندلاند من الأسماء البارزة التي وردت في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن ترامب.
ويتّهم الديموقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.
وفي محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب من زيلينسكي "التدقيق" بشأن جو بايدن، ونجله هانتر.
وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.
En continu
- Hier 23:15 عسكر الليل...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:09
|14:48
|12:12
|07:02
|05:32
|
13°
|13°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|13°-12
|20°-10
|21°-12
|18°-12
|15°-12
Follow @babnet_Tunisie
(114 635) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 356) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 240) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 073) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 683) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 039) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 175) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 60 863) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 262) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 947) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 296) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 888) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 53 581) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 756) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 763) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 297) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 50 852) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 49 873) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 48 780) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 096) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:karimyousef (France )
Sur: شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا بتصفية القاضي في قضية اسمنت قرطاج إذا لم يحكم لصالحه