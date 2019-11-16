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ارتفاع عدد القتلى في منطقة ''الباب'' شمالي سوريا

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
الأناضول - أرتفع عدد قتلى الهجوم إلارهابي بسيارة مفخخة في منطقة "الباب" شمالي سوريا الى 18 مدنيين.

وقال مراسل الأناضول إن هجومًا إرهابيًا بسيارة مفخخة وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".


كما تسبب التفجير باحتراق عدد من السيارات، وأضرار كبيرة في المباني المحيطة.

  
  
     
  
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