Vendredi 15 Novembre 2019
مرتجى محجوب
في البداية ، فان المسألة غير متعلقة بشخص السيد الحبيب الجملي الذي لا أعلم عنه شيئا ، بل بسيرته الذاتية و مسيرته السياسية التي لا تؤهله اطلاقا لتولي منصب رئيس حكومة يمكن أن يحظى بتوافق واسع و تشكيل حكومة قوية .
السيد الحبيب الجملي ، مع كل الإحترام و التقدير لشخصه ، مهندس فلاحي ، عمل في الادارة العمومية و في القطاع الخاص ، كما تولى منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة في حكومة الترويكا .
اذا فالرجل لا يمتلك أي خبرة سياسية و لا مواقف معلنة لا قبل و لا بعد الثورة .
مؤهلاته تتلائم أكثر مع منصب اداري أو لدى مركز أبحاث في علاقة باختصاصه ، لا أكثر و لا أقل ، لكن اذا علمنا أنه اختيار النهضة ، زال العجب و عرف السبب : بكل بساطة ، رئيس حكومة "قد اليد " ، لا أعتقد بتاتا أن يحظى بأي تأييد من خارج النهضة و قلب تونس .
يبدو أننا سائرون بقوة نحو اعادة الانتخابات رغم تكاليف العملية المادية و السياسيية و الاقتصادية و الاجتماعية الجسيمة .
في البداية ، فان المسألة غير متعلقة بشخص السيد الحبيب الجملي الذي لا أعلم عنه شيئا ، بل بسيرته الذاتية و مسيرته السياسية التي لا تؤهله اطلاقا لتولي منصب رئيس حكومة يمكن أن يحظى بتوافق واسع و تشكيل حكومة قوية .
السيد الحبيب الجملي ، مع كل الإحترام و التقدير لشخصه ، مهندس فلاحي ، عمل في الادارة العمومية و في القطاع الخاص ، كما تولى منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة في حكومة الترويكا .
اذا فالرجل لا يمتلك أي خبرة سياسية و لا مواقف معلنة لا قبل و لا بعد الثورة .
مؤهلاته تتلائم أكثر مع منصب اداري أو لدى مركز أبحاث في علاقة باختصاصه ، لا أكثر و لا أقل ، لكن اذا علمنا أنه اختيار النهضة ، زال العجب و عرف السبب : بكل بساطة ، رئيس حكومة "قد اليد " ، لا أعتقد بتاتا أن يحظى بأي تأييد من خارج النهضة و قلب تونس .
يبدو أننا سائرون بقوة نحو اعادة الانتخابات رغم تكاليف العملية المادية و السياسيية و الاقتصادية و الاجتماعية الجسيمة .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:اختيار فاشل منذ البداية