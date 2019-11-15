Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

اختيار فاشل منذ البداية

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
مرتجى محجوب

في البداية ، فان المسألة غير متعلقة بشخص السيد الحبيب الجملي الذي لا أعلم عنه شيئا ، بل بسيرته الذاتية و مسيرته السياسية التي لا تؤهله اطلاقا لتولي منصب رئيس حكومة يمكن أن يحظى بتوافق واسع و تشكيل حكومة قوية .


السيد الحبيب الجملي ، مع كل الإحترام و التقدير لشخصه ، مهندس فلاحي ، عمل في الادارة العمومية و في القطاع الخاص ، كما تولى منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة في حكومة الترويكا .

اذا فالرجل لا يمتلك أي خبرة سياسية و لا مواقف معلنة لا قبل و لا بعد الثورة .

مؤهلاته تتلائم أكثر مع منصب اداري أو لدى مركز أبحاث في علاقة باختصاصه ، لا أكثر و لا أقل ، لكن اذا علمنا أنه اختيار النهضة ، زال العجب و عرف السبب : بكل بساطة ، رئيس حكومة "قد اليد " ، لا أعتقد بتاتا أن يحظى بأي تأييد من خارج النهضة و قلب تونس .

يبدو أننا سائرون بقوة نحو اعادة الانتخابات رغم تكاليف العملية المادية و السياسيية و الاقتصادية و الاجتماعية الجسيمة .

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192740

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 17h 49m |           
الكاتب مصاب بالاحباط من الشعب واختياراته
ولذلك يرى ان رئيس الحكومة المعين فاشل لانه مهندس فلاحي واشتغل لسنين عدة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكان كاتب دولة للفلاحة في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض..
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

AlHawa  (Germany)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 17h 45m |           
منين باش نشدوهم توا هاذم؟ إذا سياسي يقولو نحبو تكنوقراط، إذا تكنوقراط يقولو نحبوه سياسي! المهم يحبوه ولد حرام و ولد كلب توا يتهناو!



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