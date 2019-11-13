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ترامب يستقبل أردوغان في البيت الأبيض

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
الأناضول - واشنطن - استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في البيت الأبيض.

وأقيمت مراسم رسمية في البيت الأبيض لاستقبال الرئيس التركي.


وقال ترامب في تصريحات خلال الاستقبال، إنه سيتناول مع الرئيس أردوغان مسألة منظومة صواريخ "إس 400" ومقاتلات "إف35".

وأشار إلى أنه شكر أردوغان حيال الإجراءات التي يتخذها على الحدود التركية - السورية.



وشدّد على أن تركيا ألقت القبض على أكثر من 100 مقاتل من تنظيم "داعش" الارهابي بسوريا خلال الآونة الأخيرة.

وبعد توقيع أردوغان على "دفتر الشرف"، انتقل الزعيمان إلى المكتب البيضاوي لعقد لقاء ثنائي.

  
  
     
  
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