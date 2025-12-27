كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: المنتخب التنزاني يتعادل مع نظيره الأوغندي 1 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69503b37cc2aa6.23413214_fjnehkgqmolpi.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل المنتخب التنزاني اليوم السبت مع نظيره الأوغندي 1 - 1 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس افريقيا للأمم الجارية بالمغرب.



وبادر المنتخب التنزاني بالتسجيل، في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة بالرباط، في الدقيقة 60 عن طريق سيمون مسوفا من ركلة جزاء قبل أن يدرك المنتخب الأوغندي التعادل في الدقيقة 80 عن طريق أوشي اكبيزو.









وشهدت الدقيقة 90 من المباراة اضاعة المنتخب الأوغندي لركلة جزاء أهدرها اللاعب ألان أوكيلو.



وتستكمل لقاءات المجموعة الثالثة اليوم بمبارة المنتخب التونسي ونظيره النيجيري بملعب فاس.

يذكر أنّ المنتخب التنزاني سيواجه يوم الثلاثاء 30 ديسمبر في الجولة الثالثة المنتخب التونسي فيما سيتبارى المنتخب الأوغندي مع نظيره النيجيري.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثالثة عقب نهاية لقاء المنتخب التنزاني ونظيره الأوغندي:

الترتيب ن ل

تونس 3 1

نيجيريا 3 1

تنزانيا 1 2

