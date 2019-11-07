غلاطة سراي يخسر من ريال مدريد في أبطال أوروبا

Jeudi 07 Novembre 2019



الأناضول

- تلقى فريق غلاطة سراي التركي، الأربعاء، هزيمة من مضيفه ريال مدريد الإسباني بستة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.بذلك، تجمد رصيد غلاطة سراي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، فيما ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر.أنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه متقدمًا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس (هدفين)، وسيرخيو راموس من ضربة جزاء والفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 4 و7 و14 و45.وأضاف بنزيما الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 84، قبل أن يختتم غويس مهرجان الأهداف بإحرازه للهدف الثالث له والسادس لفريقه في الدقيقة 92.