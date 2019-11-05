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حمة الهمامي حالة وعي... لا مثيل لها في البلاد

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
خالد الهرماسي

حمة الهمامي حالة وعي لا مثيل لها في البلاد و في جميع أنحاء المعمورة حمة الهمامي متحصل بإمتياز على دكتوراه الدولة في الضد و الضدية و اللا الزمخشرية إذ بعد أن إنتهى دور الجبهة الشعبية في الضد لم يستطع حمة الهمامي مقاومة حالة الإدمان على الضد و الإنتظار طويلاً على إفتعال حالة وعي جديدة تحت عنوان الضد و اللا الزمخشرية...


حمة الهمامي المتحصل على المرتبة الأخيرة في الإنتخابات الرئاسية بمعدل 0.69% يشكك بكل وقاحة سياسية في نتائج الإنتخابات و في نزاهتها وفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات...

لو كان التشكيك صدر من عبد الفتاح مورو أو عبد الكريم الزبيدي لكان الأمر مقبول نوع ما بحكم قرب هذا الثنائي من صاحبي المرتبة الأولى و الثانية لكن أن يأتي من صاحب 0.69% هذا أمر يستحق تدخل كل أطباء عالم النفس حتى يقع تشخيص و تحليل حالة حمة الهمامي التي أصبحت تثير الشفقة في آخر أيام حمة السياسية...

حتى هيلاري كلينتون التي نامت وهي فائزة بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية و استفاقت على هزيمة بالنقاط لم تطعن و هنأت خصمها دولاند ترامب...

غريب أمرك يا حمة و الله غريب أنت منهزم بالKO شر هزيمة ولم تستوعب و تتعلم الدرس

أخيراً يا حمة ما أنت بصدد فعله هو باطل يا حمة باطل

إنها نهاية حمة رجل شجاع

لنترك التاريخ يحكم لك أو عليك...

وداعا حمة وداعا ضد هذا ضذ ضاك وضد الناس الكل حتى ضد نفسك

إنتهى الدرس يا حمة...

  
  
     
  
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