Mardi 05 Novembre 2019
خالد الهرماسي
حمة الهمامي حالة وعي لا مثيل لها في البلاد و في جميع أنحاء المعمورة حمة الهمامي متحصل بإمتياز على دكتوراه الدولة في الضد و الضدية و اللا الزمخشرية إذ بعد أن إنتهى دور الجبهة الشعبية في الضد لم يستطع حمة الهمامي مقاومة حالة الإدمان على الضد و الإنتظار طويلاً على إفتعال حالة وعي جديدة تحت عنوان الضد و اللا الزمخشرية...
حمة الهمامي المتحصل على المرتبة الأخيرة في الإنتخابات الرئاسية بمعدل 0.69% يشكك بكل وقاحة سياسية في نتائج الإنتخابات و في نزاهتها وفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات...
لو كان التشكيك صدر من عبد الفتاح مورو أو عبد الكريم الزبيدي لكان الأمر مقبول نوع ما بحكم قرب هذا الثنائي من صاحبي المرتبة الأولى و الثانية لكن أن يأتي من صاحب 0.69% هذا أمر يستحق تدخل كل أطباء عالم النفس حتى يقع تشخيص و تحليل حالة حمة الهمامي التي أصبحت تثير الشفقة في آخر أيام حمة السياسية...
حتى هيلاري كلينتون التي نامت وهي فائزة بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية و استفاقت على هزيمة بالنقاط لم تطعن و هنأت خصمها دولاند ترامب...
غريب أمرك يا حمة و الله غريب أنت منهزم بالKO شر هزيمة ولم تستوعب و تتعلم الدرس
أخيراً يا حمة ما أنت بصدد فعله هو باطل يا حمة باطل
إنها نهاية حمة رجل شجاع
لنترك التاريخ يحكم لك أو عليك...
وداعا حمة وداعا ضد هذا ضذ ضاك وضد الناس الكل حتى ضد نفسك
إنتهى الدرس يا حمة...
حمة الهمامي حالة وعي لا مثيل لها في البلاد و في جميع أنحاء المعمورة حمة الهمامي متحصل بإمتياز على دكتوراه الدولة في الضد و الضدية و اللا الزمخشرية إذ بعد أن إنتهى دور الجبهة الشعبية في الضد لم يستطع حمة الهمامي مقاومة حالة الإدمان على الضد و الإنتظار طويلاً على إفتعال حالة وعي جديدة تحت عنوان الضد و اللا الزمخشرية...
حمة الهمامي المتحصل على المرتبة الأخيرة في الإنتخابات الرئاسية بمعدل 0.69% يشكك بكل وقاحة سياسية في نتائج الإنتخابات و في نزاهتها وفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات...
لو كان التشكيك صدر من عبد الفتاح مورو أو عبد الكريم الزبيدي لكان الأمر مقبول نوع ما بحكم قرب هذا الثنائي من صاحبي المرتبة الأولى و الثانية لكن أن يأتي من صاحب 0.69% هذا أمر يستحق تدخل كل أطباء عالم النفس حتى يقع تشخيص و تحليل حالة حمة الهمامي التي أصبحت تثير الشفقة في آخر أيام حمة السياسية...
حتى هيلاري كلينتون التي نامت وهي فائزة بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية و استفاقت على هزيمة بالنقاط لم تطعن و هنأت خصمها دولاند ترامب...
غريب أمرك يا حمة و الله غريب أنت منهزم بالKO شر هزيمة ولم تستوعب و تتعلم الدرس
أخيراً يا حمة ما أنت بصدد فعله هو باطل يا حمة باطل
إنها نهاية حمة رجل شجاع
لنترك التاريخ يحكم لك أو عليك...
وداعا حمة وداعا ضد هذا ضذ ضاك وضد الناس الكل حتى ضد نفسك
إنتهى الدرس يا حمة...
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:49
|17:21
|14:57
|12:10
|06:47
|05:19
|
20°
|20°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|20°-18
|20°-14
|21°-14
|22°-13
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(283 896) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 338) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 98 128) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 627) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 398) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 247) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 894) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 011) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 86 386) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 74 343) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 895) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 272) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 969) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 960) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 056) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 387) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 001) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 744) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 188) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 817) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:karimyousef (France )
Sur: عبد اللطيف المكي: قرارنا السياسي محل ضغوط خارجية تدفع إلى إبعاده على خيارات الثورة و الوطن