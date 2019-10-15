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مجلس الأمن يبحث الأربعاء التطورات شمالي سوريا

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
الأناضول - الأمم المتحدة/ بتول يوروك - يستعد مجلس الأمن الدولي، لبحث عملية "نبع السلام" التركية، والتطورات شمالي سوريا، خلال جلسة مغلقة الأربعاء.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية، تنعقد الجلسة بطلب من 5 دول أوروبية في المجلس، هي فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وبولندا، وبلجيكا.


وينتظر أن تبحث الجلسة، آخر التطورات في سوريا، والعملية العسكرية التركية، الهادفة لمكافحة الإرهاب على حدودها الجنوبية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

  
  
     
  
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