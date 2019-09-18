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واشنطن توصي رعاياها بتوخي الحذر أثناء سفرهم للسعودية

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
الأناضول - أوصت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، رعاياها بتوخي الحذر والحيطة خلال سفرهم إلى السعودية، على خلفية "مخاطر الهجمات الإرهابية والصاروخية المنفذة بواسطة طائرات بلا طيار، ضد أهداف مدنية" بالمملكة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات محتملة في السعودية".


وأعربت الوزارة عن اعتقادها بإمكانية شن الإرهابيين هجمات تستهدف أماكن سياحية، ومراكز مواصلات وتجارية، ومنشآت حكومية.

ونصحت الوزارة المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى مسافة 80 كم من الحدود مع اليمن جنوبي السعودية، بسبب الإرهاب والاشتباكات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن إيران تؤمن الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة، والصواريخ، والقذائف الصاروخية للحوثيين والجماعات الأخرى في اليمن. مؤكدًا أن الحوثيين يواصلون التخطيط لتنفيذ هجمات على مناطق في السعودية.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

ويعد المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وفي تصريحات سابقة، حمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

  
  
     
  
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