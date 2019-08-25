السودان.. تجمع لحركات متمردة يحشد قواته على الحدود مع تشاد وليبيا

Dimanche 25 Août 2019
الأناضول - الخرطوم - قال مصدر في "الجبهة الثورية" المتمردة بالسودان، الأحد، إن الجبهة أصدرت تعليمات لقواتها بالحشد على الشريط الحدودي مع تشاد وليبيا.
وأضاف المصدر، للأناضول مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن تعليمات صدرت لقيادات الحركات المسلحة المضوية في الجبهة بضرورة تجميع المقاتلين والتحرك نحو النقاط المحددة.
وأشار إلى أن منطقة وادي هور ضمن نقاط تجميع القوات العسكرية التي تم الإعلان عنها.
ولم يفصح المصدر عن سبب هذا التطور العسكري.
لكنه يأتي في ظل انتقاد الجبهة الثورية للاتفاق بين قادة الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي أسفر عن تشكيل مجلس سيادي لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.
إذ اعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن الاتفاق "خطوة منقوصة"؛ لأنه "لم يستجب لمتطلبات عملية السلام" في البلاد.
كما يأتي التطور في ظل ظل معارك تشهدها ليبيا بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور.
وأضاف المصدر، للأناضول مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن تعليمات صدرت لقيادات الحركات المسلحة المضوية في الجبهة بضرورة تجميع المقاتلين والتحرك نحو النقاط المحددة.
وأشار إلى أن منطقة وادي هور ضمن نقاط تجميع القوات العسكرية التي تم الإعلان عنها.
ولم يفصح المصدر عن سبب هذا التطور العسكري.
لكنه يأتي في ظل انتقاد الجبهة الثورية للاتفاق بين قادة الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي أسفر عن تشكيل مجلس سيادي لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.
إذ اعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن الاتفاق "خطوة منقوصة"؛ لأنه "لم يستجب لمتطلبات عملية السلام" في البلاد.
كما يأتي التطور في ظل ظل معارك تشهدها ليبيا بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور.
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Par:fathi (Tunisia )
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