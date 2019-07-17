''النواب الأمريكي'' يصوت على قرار لإدانة ''التصريحات العنصرية'' للرئيس ترامب

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - واشنطن - صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قرار يدين تغريدات الرئيس، دونالد ترامب، "العنصرية" ضد أعضاء بالكونغرس من السيدات.
وتم تمرير مشروع القرار بموافقة 240 عضوًا، ورفض 187 آخرين.
جاء ذلك بعد أن أثار ترامب جدلا واسعا منذ يومين، بعد أن كتب سلسلة من التغريدات التي وصفت بالعنصرية، دعا فيها أربع عضوات بالكونغرس من الحزب الديمقراطي، من أصول ملونة إلى "العودة إلى بلادهن".
ولم يذكر ترامب هؤلاء النساء صراحة، لكن سياق الحديث وما تضمنه من إشارات جعل كثيرين يربطون بينه وبين النساء الأربع.
وقال ترامب في تغريدة: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".
وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".
واتهمت عضوات الكونغرس - ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، رشيدة طليب، وأيانا بريسلي، وجميعهن مواطنات أمريكيات - الرئيس دونالد ترامب بأنه "عنصري".
وتم تمرير مشروع القرار بموافقة 240 عضوًا، ورفض 187 آخرين.
جاء ذلك بعد أن أثار ترامب جدلا واسعا منذ يومين، بعد أن كتب سلسلة من التغريدات التي وصفت بالعنصرية، دعا فيها أربع عضوات بالكونغرس من الحزب الديمقراطي، من أصول ملونة إلى "العودة إلى بلادهن".
ولم يذكر ترامب هؤلاء النساء صراحة، لكن سياق الحديث وما تضمنه من إشارات جعل كثيرين يربطون بينه وبين النساء الأربع.
وقال ترامب في تغريدة: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".
وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".
واتهمت عضوات الكونغرس - ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، رشيدة طليب، وأيانا بريسلي، وجميعهن مواطنات أمريكيات - الرئيس دونالد ترامب بأنه "عنصري".
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:Shadow (Tunisia )
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