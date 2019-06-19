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الخارجية الأمريكية: نعتزم الضغط لمساءلة كل شخص مسؤول عن مقتل خاشقجي

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن دعمها لتقرير أممي يدعو إلى التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية في بيان إنها تدعم "مهمة (أغنيس) كالامارد العالمية للتحقيق في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.


وأشارت إلى أن مسؤولي الوزارة (لم يسمهم) التقوا مع كالامارد بناء على طلبها؛ لمناقشة العديد من الأمور، بما في ذلك مقتل جمال خاشقجي ".

وأضافت: "نحن عازمون على الضغط من أجل مساءلة كل شخص مسؤول ".

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، قد نشرت الأربعاء، تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده ترفض أية محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.

وأوضح في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

  
  
     
  
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