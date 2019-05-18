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رياضات دفاعية مختلطة - التونسي منصور البرناوي يتوج بلقب عالمي قيمته مليون دولار

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
وات - فاز التونسي منصور البرناوي بلقب بطل العالم في "الرياضات الدفاعية المختلطة ( MMA )" بعد تفوقه اليوم في سيول ( كوريا الجنوبية) على حامل اللقب الكوري الجنوبي السو كوون.
وسيحصل البرناوي مقابل تتويجه على مبلغ 1 مليون دولار .
ويذكر ان الرياضة التي توج بلقبها العالمي منصور البرناوي هي خليط بين تقنيات وحركات رياضات دفاعية .
وظهر هذا الاختصاص الرياضي في كوريا عام 2010 ثم انتشر في عدة بلدان اسيوية واوروبية.

وحسب صحف فرنسية يقيم البرناوي حاليا في منطقة مالاكوف ( هوت دي سان ) في فرنسا .
وهو مولود في تونس هاجر الى فرنسا وهو رضيع .
يعيش ظروفا صعبة ويتقاسم شقة صغيرة صحبة اشقائه الثلاثة ووالدته.

  
  
     
  
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