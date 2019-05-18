رياضات دفاعية مختلطة - التونسي منصور البرناوي يتوج بلقب عالمي قيمته مليون دولار

Samedi 18 Mai 2019



وات

- فاز التونسي منصور البرناوي بلقب بطل العالم في "الرياضات الدفاعية المختلطة ( MMA )" بعد تفوقه اليوم في سيول ( كوريا الجنوبية) على حامل اللقب الكوري الجنوبي السو كوون.وسيحصل البرناوي مقابل تتويجه على مبلغ 1 مليون دولار .ويذكر ان الرياضة التي توج بلقبها العالمي منصور البرناوي هي خليط بين تقنيات وحركات رياضات دفاعية .وظهر هذا الاختصاص الرياضي في كوريا عام 2010 ثم انتشر في عدة بلدان اسيوية واوروبية.وحسب صحف فرنسية يقيم البرناوي حاليا في منطقة مالاكوف ( هوت دي سان ) في فرنسا .وهو مولود في تونس هاجر الى فرنسا وهو رضيع .يعيش ظروفا صعبة ويتقاسم شقة صغيرة صحبة اشقائه الثلاثة ووالدته.