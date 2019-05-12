قرارات النهوض بالصحة في صفاقس لا تستجيب و لا تلبّي ...

Dimanche 12 Mai 2019
بقلم / منجي باكير
كالعادة و مع كل إصلاح إعتباطي ، فوقي و اكاديمي لا يشرّك القواعد ظهرت علينا القرارات ( الإصلاحية ) هزيلة جدا و لا تستجيب للوضع الصحي ( الكارثي ) في مدينة بحجم صفاقس جغرافيا من حيث انها تضطلع بنسب إحصائية كبيرة في سَدّ فراغ فجوة الخارطة الصحية للجنوب و الوسط و ما اتّصل و لا ديمغرافيا لتعداد سكاني يلامس المليون مواطن او يزيد بخلاف الوافدين و ما قد يطرأ من حوادث برية او حتى بحرية ، ايضا هي لا ترتقي إلى إصلاح ناتج تهميش عقود من الزمن ....
قرارات ذات عناوين براقة لكن فيها ما جاء ليعيد إحياء مشاريع قديمة على غرار ال pet scann التي بشر بها الاولون و افتتحها إفتراضيا اللاحقون و هاهي تتصدر قرارات جديدة اخرى ...
قرارات لعل النقطة المضيئة فيها هي تركيز وحدتي ال smur و وحدتي تصفية الدم و هي لا تكفي و لا تستجيب للمطلوب ،،، اما خلاف هذا فإنّ ما اتخِذ من ( قرارات ) تبقى في حكم الشيء القليل و القليل جدا - لو - فعلا وقع تشخيص علمي و تشاوري مع القواعد الصحية في صفاقس لما هو عليه حال المستشفيان الجامعيان بالجهة ، حال ينذر بالخطر من ناحية الخدمات و التجهيزات و الادوية و العمليات الجراحية و طاقة و نوعية الإيواء ،،، تصوروا مستشفيان جامعيان لا يقدران على تغطية ابسط متطلبات العلاج لعدم اكتمال التشخيص فيبعثان المرضى إلى مراكز الاشعة الخاصة باموال طائلة تخرم ميزانية المال العام ...!
اقرأ أيضا: قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية صفاقس
مستشفى عمومي جاامعي - يستورد - اُكلة المرضى يوميا من الخواص بتكاليف تحسب على الموازنة العمومية ، اكلة تستدعي كثيرا من الضبط و السلامة في النوع و الكم تاتي من خارج المستشفى منذ زمن بعيد و الحال أن المطبخ الرئيسي و ما صُرف عليه من المال العام خالي خاوي خارب البنية و التجهيزات !!!
صيدلية الحبيب بورڨيبة لا تستدعي فقط رئيس قسم هي تستدعي ضخّ الادوية التي خلت منها مخازنها و رفوفها و صارت تعمرها ( ما عندناش !) ، صيدلية اكثر الاوقات لا تحتوي على ابسط ادوية الامراض المزمنة و التي يخلّف الانقطاع عنها كثيرا من المضاعفات تلقي بضررها على المرضى و تزيد من كُلفة العلاج على حساب المال العام ...
المواعيد الخيالية للمراجعة الطبية و لايواء اصحاب التدخلات الجراحية و (صَرف) المرضى الى apc او الى العيادات و المصحات الخاصة هي التي تتطلب إعادة النظر و إيجاد الحلول العاجلة ...
إحداث منظومة رقابية مركزية ( تتنقل ذاتيا ) إلى المستشفيات عموما لمراقبة الصفقات و البناءات و التجهيزات و الإحداثات و الشراءات و البيوعات هي ما يجب ان توجد لتقدير الاولويات و لضبط مصارف الاعتمادات و خصوصا للحدً من اهدار المال العام و إصلاح الخطإ عندما يوجد ...
ايضا تقدير علمي موضوعي لحاجة المستشفى من الموارد البشرية و ضبط توزيعها حسب الإحتياجات هو من الضرورات القصوى للإصلاح ...
سهل ان تنعقد الجلسات و اسهل منه اتخاذ القرارات لكن ما مدى صوابها كما و كيفا و توقيتا !؟؟
صفاقس تحتاج إلى مراجعة جدية لوضعها الصحي المهتريء ، تحتاج إلى اصلاحات جذرية و هيكلية للنهوض بالقطاع العمومي امام تغول القطاع الخاص و استثراءه على حساب جيوب المواطنين الذين (يفرّون) إليه لانعدام او لانخفاض حقهم العلاجي في العمومي ...
صفاقس مدينة تحتاج ما تستحق في المجال الصحي بالنظر إلى ما تضطلع به و ما تكفيه للمدينة و لباقي المدن المتصلة جغرافيا ، تحتاج ما يحصّنها ضد الحوادث و يمنع حصول الكارثة لا قدّر الله ....
كالعادة و مع كل إصلاح إعتباطي ، فوقي و اكاديمي لا يشرّك القواعد ظهرت علينا القرارات ( الإصلاحية ) هزيلة جدا و لا تستجيب للوضع الصحي ( الكارثي ) في مدينة بحجم صفاقس جغرافيا من حيث انها تضطلع بنسب إحصائية كبيرة في سَدّ فراغ فجوة الخارطة الصحية للجنوب و الوسط و ما اتّصل و لا ديمغرافيا لتعداد سكاني يلامس المليون مواطن او يزيد بخلاف الوافدين و ما قد يطرأ من حوادث برية او حتى بحرية ، ايضا هي لا ترتقي إلى إصلاح ناتج تهميش عقود من الزمن ....
قرارات ذات عناوين براقة لكن فيها ما جاء ليعيد إحياء مشاريع قديمة على غرار ال pet scann التي بشر بها الاولون و افتتحها إفتراضيا اللاحقون و هاهي تتصدر قرارات جديدة اخرى ...
قرارات لعل النقطة المضيئة فيها هي تركيز وحدتي ال smur و وحدتي تصفية الدم و هي لا تكفي و لا تستجيب للمطلوب ،،، اما خلاف هذا فإنّ ما اتخِذ من ( قرارات ) تبقى في حكم الشيء القليل و القليل جدا - لو - فعلا وقع تشخيص علمي و تشاوري مع القواعد الصحية في صفاقس لما هو عليه حال المستشفيان الجامعيان بالجهة ، حال ينذر بالخطر من ناحية الخدمات و التجهيزات و الادوية و العمليات الجراحية و طاقة و نوعية الإيواء ،،، تصوروا مستشفيان جامعيان لا يقدران على تغطية ابسط متطلبات العلاج لعدم اكتمال التشخيص فيبعثان المرضى إلى مراكز الاشعة الخاصة باموال طائلة تخرم ميزانية المال العام ...!
اقرأ أيضا: قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية صفاقس
مستشفى عمومي جاامعي - يستورد - اُكلة المرضى يوميا من الخواص بتكاليف تحسب على الموازنة العمومية ، اكلة تستدعي كثيرا من الضبط و السلامة في النوع و الكم تاتي من خارج المستشفى منذ زمن بعيد و الحال أن المطبخ الرئيسي و ما صُرف عليه من المال العام خالي خاوي خارب البنية و التجهيزات !!!
صيدلية الحبيب بورڨيبة لا تستدعي فقط رئيس قسم هي تستدعي ضخّ الادوية التي خلت منها مخازنها و رفوفها و صارت تعمرها ( ما عندناش !) ، صيدلية اكثر الاوقات لا تحتوي على ابسط ادوية الامراض المزمنة و التي يخلّف الانقطاع عنها كثيرا من المضاعفات تلقي بضررها على المرضى و تزيد من كُلفة العلاج على حساب المال العام ...
المواعيد الخيالية للمراجعة الطبية و لايواء اصحاب التدخلات الجراحية و (صَرف) المرضى الى apc او الى العيادات و المصحات الخاصة هي التي تتطلب إعادة النظر و إيجاد الحلول العاجلة ...
إحداث منظومة رقابية مركزية ( تتنقل ذاتيا ) إلى المستشفيات عموما لمراقبة الصفقات و البناءات و التجهيزات و الإحداثات و الشراءات و البيوعات هي ما يجب ان توجد لتقدير الاولويات و لضبط مصارف الاعتمادات و خصوصا للحدً من اهدار المال العام و إصلاح الخطإ عندما يوجد ...
ايضا تقدير علمي موضوعي لحاجة المستشفى من الموارد البشرية و ضبط توزيعها حسب الإحتياجات هو من الضرورات القصوى للإصلاح ...
سهل ان تنعقد الجلسات و اسهل منه اتخاذ القرارات لكن ما مدى صوابها كما و كيفا و توقيتا !؟؟
صفاقس تحتاج إلى مراجعة جدية لوضعها الصحي المهتريء ، تحتاج إلى اصلاحات جذرية و هيكلية للنهوض بالقطاع العمومي امام تغول القطاع الخاص و استثراءه على حساب جيوب المواطنين الذين (يفرّون) إليه لانعدام او لانخفاض حقهم العلاجي في العمومي ...
صفاقس مدينة تحتاج ما تستحق في المجال الصحي بالنظر إلى ما تضطلع به و ما تكفيه للمدينة و لباقي المدن المتصلة جغرافيا ، تحتاج ما يحصّنها ضد الحوادث و يمنع حصول الكارثة لا قدّر الله ....
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