بمقر الإتحاد الافريقي في القاهرة : لجنة التأديب تستمع لرئيس الجامعة بخصوص ملف النادي الصفاقسي

Dimanche 12 Mai 2019



وات

- عقدت لجنة التأديب بمقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم الاحد برئاسة رايمون هاك (جنوب إفريقيا) من اجل البت في الأحداث التي تلت مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الافريقي بين نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي الصفاقسي (0-3) .وفي بلاغ نشر على موقع الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم الاحد " تولى وديع الجريء خلال هذه الجلسة الترافع عن ممثل كرة القدم التونسية وقدم بالمناسبة ملفا متكامل تم إعداده بالتنسيق مع هيئة النادي الصفاقسي مدعما بصور وفيديوهات تتعلق بالأحداث التي رافقت رحلة الوفد التونسي منذ حلوله بالمغرب إلى غاية نهاية المقابلة .. كما وقع التركيز كذلك خلال العرض على العديد من الأخطاء التي ارتكبها حكم المباراة وخاصة تغافله عن إصابات خطيرة تعرض لها 3 لاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي ( 3 كسور مدعمة بشهائد طبية ونسخ من scanners et radios .... ) و ذلك جراء تدخلات عنيفة جدا من لاعبي بركان ".واوضح بلاغ الجامعة " أن كل الأخطاء التحكيمية كانت تصب في اتجاه وحيد لصالح الفريق المغربي وهو ما يفقد التقرير المقدم من قبل الحكم المصداقية المطلوبة .. ".وقد تمت الإجابة على كل الأسئلة التي تم طرحها من قبل أعضاء لجنة التأديب لمحاولة الحد أكثر ما يمكن من العقوبات الممكن تسليطها على ممثل كرة القدم التونسية وتمسك رئيس الجامعة في هذا الشان بضرورة معاقبة لاعبي نهضة بركان بسبب إعتداءهم بالعنف الشديد والمتعمد على لاعبي النادي الصفاقسي .. كما شدد أيضا على ضرورة تكييف الأفعال الصادرة عن لاعبي النادي الصفاقسي من قبيل السلوك اللارياضي فقط وذلك بقطع النظر عما جاء بتقرير الحكم المقدوح في مصداقيته وما التقطته عدسة الكاميرا مبرزا في الآن نفسه دور مسؤولي بركان والحكم السلبي في توتير الأجواء و تعكيرها " .واشار البيان " أكد في نهاية الجلسة سامي بوصرصار الكاتب العام للنادي الصفاقسي تأييده لكل المعطيات المقدمة من جانب رئيس الجامعة وديع الجريء ".وسيتم الإعلان عن القرار النهائي للجنة التأديب في أجل أقصاه غدا الإثنين 13 ماي .ويذكر ان وديع الجريء كان تحول اول امس إلى القاهرة لحضور الإجتماع المخصص للأحداث التي تلت مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الافريقي بين نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي الصفاقسي .وكانت جامعة كرة القدم ارسلت مباشرة إثر إجتماع لجنة الطوارىء الخميس الماضي مكتوبا إلى الإتحاد الإفريقي تطالب فيه "بتحديد موعد لحضور ممثل عنها يتولى تقديم ملف شامل للدفاع عن ممثل الكرة التونسية" .وكان النادي الصفاقسي خرج من تصفيات كاس الكنفدرالية امام نهضة بركان اثر خسارته بنتيجة 3-صفر بعد ان كان قد انتصر في لقاء الذهاب بملعب الطيب المهيري بثنائية نظيفة .واشار وفد النادي الصفاقسي الى مضايقات وصعوبات اعترضت تنقلاته واقامته وتدريباته قبل واثناء مباراته مع نهضة بركان في مدينة بركان .