رابطة أبطال افريقيا: الوداد البيضاوي يتفوق على ضيفه الأهلي المصري 2-صفر

Mercredi 21 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 10:44:57

- تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه الأهلي المصري 2-صفر في اللقاء الذي دار امس الثلاثاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.وسجل هدفي "القلعة الحمراء" كل من الكونغولي فابريس أونداما (د48)، ووليد الكرتي (د78).وعقب هذا الفوز، حافظ فريق الوداد البيضاوي على حظوظه كاملة في التأهل لدور ربع النهائي بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين الأهلي المصري (7 نقاط) وزاناكو الزامبي (7نقاط) الذي يلتقي اليوم الأربعاء كوتون سبور الكاميروني.وكان فريق الوداد البيضاوي قد انهزم في مباراة الذهاب بالاسكندرية أمام الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.ر/إص