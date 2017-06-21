Radio Babnet Tunisie  On Air: Salateen Tarab - In Konti Nassi Afakkarak  
Sport

رابطة أبطال افريقيا: الوداد البيضاوي يتفوق على ضيفه الأهلي المصري 2-صفر

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه الأهلي المصري 2-صفر في اللقاء الذي دار امس الثلاثاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل هدفي "القلعة الحمراء" كل من الكونغولي فابريس أونداما (د48)، ووليد الكرتي (د78).

وعقب هذا الفوز، حافظ فريق الوداد البيضاوي على حظوظه كاملة في التأهل لدور ربع النهائي بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين الأهلي المصري (7 نقاط) وزاناكو الزامبي (7نقاط) الذي يلتقي اليوم الأربعاء كوتون سبور الكاميروني.
وكان فريق الوداد البيضاوي قد انهزم في مباراة الذهاب بالاسكندرية أمام الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.
ر/إص



Publié le:2017-06-21 10:44:57

festival-4638804c050c420ba53d077442d9f27b-2017-06-21 10:44:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144362



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12737,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76359 DT        1$ =2,45579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   219,4 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144362 239|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires