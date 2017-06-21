رابطة أبطال افريقيا: الوداد البيضاوي يتفوق على ضيفه الأهلي المصري 2-صفر

وسجل هدفي "القلعة الحمراء" كل من الكونغولي فابريس أونداما (د48)، ووليد الكرتي (د78).
وعقب هذا الفوز، حافظ فريق الوداد البيضاوي على حظوظه كاملة في التأهل لدور ربع النهائي بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين الأهلي المصري (7 نقاط) وزاناكو الزامبي (7نقاط) الذي يلتقي اليوم الأربعاء كوتون سبور الكاميروني.
وكان فريق الوداد البيضاوي قد انهزم في مباراة الذهاب بالاسكندرية أمام الأهلي المصري بالنتيجة ذاتها.
ر/إص
Publié le:2017-06-21 10:44:57
Par:tresor (Tunisia )
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