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Sport

الفرنسي ''لوكاس بوي'' يفوز بدورة شتوتغارت للتنس

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - أحرز الفرنسي "لوكاس بوي" المصنف رابعا لقب دورة شتوتغارت الدولية الألمانية في كرة المضرب، بفوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الإسباني "فيليسيانو لوبيز" 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

ويعد هذا اللقب الثاني في 2017 للاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما والمصنف 16 عالميا، والثالث في مسيرته الإحترافية.

وبعد أن خسر ارساله في المجموعة الأولى التي حسمها منافسه الإسباني البالغ من العمر 35 عاما، احتاج بوي الى شوط فاصل للفوز بالمجموعة الثانية التي حافظ فيها كل من اللاعبين على ارساله.
وكان الشوط الخامس من المجموعة الثالثة حاسما بعدما أحرزه "بوي" على ارسال لوبيز، ما مهد الطريق أمامه لحسم المواجهة وحرمان الأخير من لقبه الأول هذا الموسم والسادس في مسيرته.



Publié le:2017-06-18 18:13:06

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