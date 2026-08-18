انطلاق عملية إدراج المسارات الجامعية بالنسبة للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع التالي : concours-isets.tn ، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.ولايمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية، حسب الإدارة العام للدراسات التكنولوجية، طباعة تعييناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها.