إزالة مخالفة وإعادة فتح ممر يربط بين نهجي مختار علية ونهج مرسيليا

تدخلت المصالح البلدية والشرطة البلدية بصفة فورية إثر تعمّد أحد المتساكنين إقامة حائط بممر «الب» الرابط بين نهج مختار علية ونهج مرسيليا، وذلك حفاظا على انسيابية الممر وضمانا لسلامة مستعمليه.وتم الاتصال بالمعني بالأمر والتنبيه عليه بضرورة إزالة المخالفة، حيث أبدى تجاوبا فوريا وامتثل للتنبيه، متوليا على نفقته الخاصة توفير العملة والشروع في إزالة ما تم بناؤه.ومن المنتظر كذلك رفع الردم وفواضل البناء وتنظيف المكان وإرجاعه إلى حالته الأصلية.وتبقى الوضعية محل متابعة ومراقبة ميدانية من قبل المصالح المعنية، للتثبت من استكمال عملية رفع الفواضل وإزالة آثار المخالفة نهائيا.